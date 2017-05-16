Володин предложил швейцарским депутатам посетить Сирию

Спикер Госдумы призвал парламентариев лично разобраться в том, что действительно происходит в республике.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил швейцарским депутатам присоединиться к российским парламентариям и вместе посетить Сирию, чтобы лучше понять, что там происходит. Как сообщает портал "Дни.ру", приглашение прозвучало на сегодняшней встрече думского спикера с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Йюргом Шталем.

Володин рассказал швейцарским коллегам о том, что вскоре российская делегация депутатов Госдумы отправится в Сирию по приглашению главы парламента Хадии Аббас.

— Если будет у вас желание, у ваших коллег присоединиться, мы были бы рады этому. Очень важно всем взять и включиться в этот процесс — процесс мирного урегулирования, — сказал Володин.

По мнению председателя Госдумы, европейские депутаты не стремятся разобраться в сирийской ситуации и зачастую либо черпают информацию из СМИ, либо ориентируются на подход, характерный для западных стран.