Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2017, 07:18

Ubisoft анонсировала Far Cry 5, The Crew 2 и новую Assassin's Creed

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/NintendoSwitchgames

Фото: © facebook.com/NintendoSwitchgames

Компания Ubisoft анонсировала линейку своих новых проектов на ближайшие два года.

В последнем финансовом отчёте компания Ubisoft анонсировала сиквел гоночной аркады в открытом мире The Crew, которая продолжает пользоваться популярностью среди игроков. Также Ubisoft подтвердила разработку Far Cry 5 — подробностей о новой части не сообщается, но, по слухам, действие на этот раз перенесётся в Монтану.

image

Анонсированы Far Cry 5, The Crew 2 и новая Assassin's Creed

Фото: © facebook.com/NintendoSwitchgames

Также Ubisoft подтвердила, что в этом году выйдет новая Assassin's Creed. По многочисленным слухам, действие игры будет разворачиваться в Древнем Египте. Благодаря тому, что разработчики не выпустили новую часть в прошлом году, они смогли заметно переработать устаревшие игровые механики. На кардинальные перемены намекает и тизер, обещающий "начало новой эры".

Компания упомянула и игру South Park: The Fractured But Whole — её всё ещё планируют выпустить в 2017 году. За следующий финансовый год Ubisoft собирается выпустить четыре крупных проекта и одну игру в новой серии.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • ubisoft
  • assassinscreed
  • Южный парк
  • farcry5
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar