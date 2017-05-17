Ubisoft анонсировала Far Cry 5, The Crew 2 и новую Assassin's Creed
Фото: © facebook.com/NintendoSwitchgames
Компания Ubisoft анонсировала линейку своих новых проектов на ближайшие два года.
В последнем финансовом отчёте компания Ubisoft анонсировала сиквел гоночной аркады в открытом мире The Crew, которая продолжает пользоваться популярностью среди игроков. Также Ubisoft подтвердила разработку Far Cry 5 — подробностей о новой части не сообщается, но, по слухам, действие на этот раз перенесётся в Монтану.
Анонсированы Far Cry 5, The Crew 2 и новая Assassin's Creed
Фото: © facebook.com/NintendoSwitchgames
Также Ubisoft подтвердила, что в этом году выйдет новая Assassin's Creed. По многочисленным слухам, действие игры будет разворачиваться в Древнем Египте. Благодаря тому, что разработчики не выпустили новую часть в прошлом году, они смогли заметно переработать устаревшие игровые механики. На кардинальные перемены намекает и тизер, обещающий "начало новой эры".
Компания упомянула и игру South Park: The Fractured But Whole — её всё ещё планируют выпустить в 2017 году. За следующий финансовый год Ubisoft собирается выпустить четыре крупных проекта и одну игру в новой серии.