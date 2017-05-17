В новой игре про ежа Соника будет редактор персонажей

За основу своего персонажа можно взять одного из антропоморфных зверей: волка, кролика, кошку, собаку, медведя, птицу или ежа. В зависимости от выбранного животного персонаж получит одну из уникальных способностей. С помощью созданного героя можно будет проходить особые уровни, также требующие использования особых гаджетов. Помимо этого в Sonic Forces будут "двухмерные" уровни с классическим Соником и часть с экшен-платформером, в котором нужно управлять современной версией синего ежа.