В новой игре про ежа Соника будет редактор персонажей
Компания Sega анонсировала возможность создавать собственного персонажа в Sonic Forces.
Кадр видео: youtube/Sonic the Hedgehog
Sega продолжает раскрывать особенности новой игры про сверхзвукового антропоморфного ежа Соника — Sonic Forces. Впервые в истории серии игроки смогут создавать собственного героя и играть за него.
За основу своего персонажа можно взять одного из антропоморфных зверей: волка, кролика, кошку, собаку, медведя, птицу или ежа. В зависимости от выбранного животного персонаж получит одну из уникальных способностей. С помощью созданного героя можно будет проходить особые уровни, также требующие использования особых гаджетов. Помимо этого в Sonic Forces будут "двухмерные" уровни с классическим Соником и часть с экшен-платформером, в котором нужно управлять современной версией синего ежа.
В Sonic Forces можно будет играть за собственного персонажа
Sonic Forces выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в конце этого года.