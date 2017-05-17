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Опубликовано 17 мая 2017, 09:15

В новой игре про ежа Соника будет редактор персонажей

Компания Sega анонсировала возможность создавать собственного персонажа в Sonic Forces.

Кадр видео: youtube/Sonic the Hedgehog

Кадр видео: youtube/Sonic the Hedgehog

Sega продолжает раскрывать особенности новой игры про сверхзвукового антропоморфного ежа Соника — Sonic Forces. Впервые в истории серии игроки смогут создавать собственного героя и играть за него.

За основу своего персонажа можно взять одного из антропоморфных зверей: волка, кролика, кошку, собаку, медведя, птицу или ежа. В зависимости от выбранного животного персонаж получит одну из уникальных способностей. С помощью созданного героя можно будет проходить особые уровни, также требующие использования особых гаджетов. Помимо этого в Sonic Forces будут "двухмерные" уровни с классическим Соником и часть с экшен-платформером, в котором нужно управлять современной версией синего ежа.

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В Sonic Forces можно будет играть за собственного персонажа

Sonic Forces выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в конце этого года.

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Станислав Погорский
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