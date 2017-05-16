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Регион
Опубликовано 16 мая 2017, 20:14

Яровая сравнила запрет георгиевской ленты на Украине с "официальной фашизацией"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко 

В российском парламенте считают, что украинская власть таким способом пытается узаконить действия нацистов в годы Второй мировой.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала введение запрета на использование и демонстрацию георгиевских лент на Украине. По её словам, фактически это свидетельствует о фашизации страны и оскорбляет память поколений о подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны.

— Запрет георгиевской ленты на государственном уровне означает официальную фашизацию, так как главная цель, которую преследует и решает нынешняя украинская власть таким аморальным способом, — это узаконить действия неонацистов и националистов по осквернению исторической памяти и отрицанию итогов Второй мировой войны, подтверждённых Нюрнбергским трибуналом, — прокомментировала Яровая.

Как сообщал Лайф ранее, Верховная рада ввела за использование георгиевской ленты денежные штрафы, а злостным нарушителям демонстрации запрещённого символа грозит даже административный арест на срок до 15 суток.

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Нонна Амбарцумян
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