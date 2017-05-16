Яровая сравнила запрет георгиевской ленты на Украине с "официальной фашизацией"
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В российском парламенте считают, что украинская власть таким способом пытается узаконить действия нацистов в годы Второй мировой.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала введение запрета на использование и демонстрацию георгиевских лент на Украине. По её словам, фактически это свидетельствует о фашизации страны и оскорбляет память поколений о подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны.
— Запрет георгиевской ленты на государственном уровне означает официальную фашизацию, так как главная цель, которую преследует и решает нынешняя украинская власть таким аморальным способом, — это узаконить действия неонацистов и националистов по осквернению исторической памяти и отрицанию итогов Второй мировой войны, подтверждённых Нюрнбергским трибуналом, — прокомментировала Яровая.
Как сообщал Лайф ранее, Верховная рада ввела за использование георгиевской ленты денежные штрафы, а злостным нарушителям демонстрации запрещённого символа грозит даже административный арест на срок до 15 суток.