Выход авиасимулятора Ace Combat 7 задерживается

Компания Bandai Namco сообщила о переносе выхода авиасимулятора Ace Combat 7. Изначально её выход был намечен на 2017 год, но компания решила перенести проект на 2018 год ради доработки и дополнительной оптимизации.

Ace Combat 7 перенесли на 2018 год

Ace Combat 7 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 для PC, PS4 и Xbox One. Обладатели PS4-версии игры и шлема виртуальной реальности PlayStation VR также получат возможность пройти несколько специальных миссий.

Новый геймплей Ace Combat 7 будет представлен на выставке E3 2017, которая пройдёт в начале июня.