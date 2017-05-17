Выход авиасимулятора Ace Combat 7 задерживается
Компания Bandai Namco объявила, что выход авиасимулятора Ace Combat 7 задержится до следующего года.
Кадр видео: youtube/Bandai Namco Entertainment America
Компания Bandai Namco сообщила о переносе выхода авиасимулятора Ace Combat 7. Изначально её выход был намечен на 2017 год, но компания решила перенести проект на 2018 год ради доработки и дополнительной оптимизации.
Ace Combat 7 перенесли на 2018 год
Ace Combat 7 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 для PC, PS4 и Xbox One. Обладатели PS4-версии игры и шлема виртуальной реальности PlayStation VR также получат возможность пройти несколько специальных миссий.
Новый геймплей Ace Combat 7 будет представлен на выставке E3 2017, которая пройдёт в начале июня.