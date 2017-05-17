Студия Crytek анонсировала Hunt: Showdown
Студия Crytek представила тизер нового кооперативного экшена под названием Hunt: Showdown.
Кадр видео “Hunt: Showdown Teaser”. Скриншот © L!FE
Crytek выпустила короткий тизер новой игры Hunt: Showdown.
На самом деле Crytek ведёт разработку проекта уже несколько лет. Ранее игра была известна под названием Hunt: Horrors of the Glided Age и задумывалась как бесплатный кооперативный шутер от третьего лица. Разработчики планировали провести тестирование в конце 2014 года, но позже отложили проект на неопределённый срок.
Анонсирована игра Hunt: Showdown от Crytek
Кадр видео "Hunt: Showdown Teaser". Скриншот © L!FE
Пока разработчики не сообщают, что именно изменилось в игре за последние три года. Судя по тизеру, Hunt: Showdown сохранит упор на совместную игру и исторический сеттинг.
Crytek обещает раскрыть больше подробностей об игре уже совсем скоро.