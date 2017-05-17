Студия Crytek анонсировала Hunt: Showdown

На самом деле Crytek ведёт разработку проекта уже несколько лет. Ранее игра была известна под названием Hunt: Horrors of the Glided Age и задумывалась как бесплатный кооперативный шутер от третьего лица. Разработчики планировали провести тестирование в конце 2014 года, но позже отложили проект на неопределённый срок.

Пока разработчики не сообщают, что именно изменилось в игре за последние три года. Судя по тизеру, Hunt: Showdown сохранит упор на совместную игру и исторический сеттинг.

Crytek обещает раскрыть больше подробностей об игре уже совсем скоро.