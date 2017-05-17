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Опубликовано 17 мая 2017, 08:43

Студия Crytek анонсировала Hunt: Showdown

Студия Crytek представила тизер нового кооперативного экшена под названием Hunt: Showdown.

Кадр видео &ldquo;Hunt: Showdown Teaser&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Hunt: Showdown Teaser”. Скриншот © L!FE

Crytek выпустила короткий тизер новой игры Hunt: Showdown.

На самом деле Crytek ведёт разработку проекта уже несколько лет. Ранее игра была известна под названием Hunt: Horrors of the Glided Age и задумывалась как бесплатный кооперативный шутер от третьего лица. Разработчики планировали провести тестирование в конце 2014 года, но позже отложили проект на неопределённый срок.

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Анонсирована игра Hunt: Showdown от Crytek

Кадр видео "Hunt: Showdown Teaser". Скриншот © L!FE

Пока разработчики не сообщают, что именно изменилось в игре за последние три года. Судя по тизеру, Hunt: Showdown сохранит упор на совместную игру и исторический сеттинг.

Crytek обещает раскрыть больше подробностей об игре уже совсем скоро.

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Станислав Погорский
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