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Опубликовано 18 мая 2017, 07:33

Для The Sims 4 выйдет дополнение про родителей

Кадр видео: youtube/The Sims

Кадр видео: youtube/The Sims

Компания EA анонсировала очередное дополнение для The Sims 4, которое посвящено воспитанию детей.

В дополнении Parenthood для The Sims 4 игроки смогут испытать больше особенностей воспитания детей.

В Parenthood будет добавлено множество деталей для всех этапов взросления симов. Подростки теперь могут вести себя более непослушно и страдать от прыщей, а школьники будут выполнять различные научные проекты вместе со своими родителями. Также в игру будет добавлено множество новых элементов декора и семейных взаимодействий.

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Анонсировано дополнение Parenthood для The Sims 4

The Sims 4 Parenthood выйдет уже 30 мая и станет очередным платным дополнением для игры.

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Станислав Погорский
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