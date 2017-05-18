Для The Sims 4 выйдет дополнение про родителей

В Parenthood будет добавлено множество деталей для всех этапов взросления симов. Подростки теперь могут вести себя более непослушно и страдать от прыщей, а школьники будут выполнять различные научные проекты вместе со своими родителями. Также в игру будет добавлено множество новых элементов декора и семейных взаимодействий.