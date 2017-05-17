Valve обновляет систему коллекционных карточек в Steam
Разработчики магазина цифровой дистрибуции решили серьёзно бороться со злоумышленниками.
Скриншот: © L!FE. Фото: © steampowered.com
Компания Valve в своём официальном блоге Steam сообщила, что в последнее время систему коллекционных карточек в магазине используют в качестве одного из способов мошенничества. Разработчики хотят исправить ситуацию в лучшую сторону.
Valve объявила войну мошенникам в Steam
По словам Valve, злоумышленники пытаются зарабатывать на выпуске "поддельных" игр в Steam. Якобы разработчики игр используют функцию генерации ключей для своих игр в собственных целях.
Они создают много ключей, раздают их бот-аккаунтам, которые созданы только для получения карточек. Это позволяет разработчикам зарабатывать на их продаже
Сотрудники Valve
Создатели Steam добавили, что "ложные" игры, полученные ботами, нарушают работу алгоритма рекомендаций сервиса. В связи с этим Valve вводит "рейтинг доверия". Теперь пользователи будут получать карточки лишь в тех играх, в которых удалось набрать определённый уровень "доверия". Основываться он будет на отзывах, оценках и других цифрах. Это позволит избавиться от генерации огромного количества карточек, считают разработчики.