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Опубликовано 17 мая 2017, 10:54

Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds объявили войну читерам

Разработчики популярного многопользовательского шутера хотят навести порядок в игре.

Фото: &copy; steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Студия Bluehole объявила о выходе нового обновления для многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Разработчики сообщили, что игра получила не только многочисленные улучшения, но и античитерскую систему.

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Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds обновили игру и добавили защиту от читеров

После нового обновления читеры не смогут искусственно повышать пинг в игре, чтобы можно было получить преимущество над добросовестными пользователями.

Напомним, сейчас PlayerUnknown’s Battlegrounds находится в раннем доступе Steam. Игра вышла 23 марта 2017 года. Сейчас шутер является одним из самых популярных среди игроков Steam.

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Сергей Сурепин
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