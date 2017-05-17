Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds объявили войну читерам
Разработчики популярного многопользовательского шутера хотят навести порядок в игре.
Фото: © steampowered.com
Студия Bluehole объявила о выходе нового обновления для многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Разработчики сообщили, что игра получила не только многочисленные улучшения, но и античитерскую систему.
Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds обновили игру и добавили защиту от читеров
После нового обновления читеры не смогут искусственно повышать пинг в игре, чтобы можно было получить преимущество над добросовестными пользователями.
Напомним, сейчас PlayerUnknown’s Battlegrounds находится в раннем доступе Steam. Игра вышла 23 марта 2017 года. Сейчас шутер является одним из самых популярных среди игроков Steam.