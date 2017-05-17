Авторы PlayerUnknown’s Battlegrounds объявили войну читерам

Студия Bluehole объявила о выходе нового обновления для многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Разработчики сообщили, что игра получила не только многочисленные улучшения, но и античитерскую систему.

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds обновили игру и добавили защиту от читеров

После нового обновления читеры не смогут искусственно повышать пинг в игре, чтобы можно было получить преимущество над добросовестными пользователями.