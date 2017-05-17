Активисты родительских комитетов пожаловались Путину на изъятие детей из семей

Открытое письмо к президенту страны подписали более 70 представителей общественных организаций. Все они утверждают, что детский омбудсмен в своих заявлениях занижает реальное число случаев изъятия детей из семей.

Представители родительских комитетов из разных регионов России написали открытое письмо к президенту страны Владимиру Путину по поводу заявления детского омбудсмена Анны Кузнецовой о "единичных случаях" изъятия несовершеннолетних из семей. Общественники усомнились в достоверности такой информации.

По их словам, Кузнецова предоставила данные только о тех случаях изъятия детей, которые были зафиксированы прокуратурой, тогда как действующее законодательство предоставляет органам опеки и попечительства широкие полномочия по признанию семей неблагополучными и решению судьбы детей по собственному усмотрению.

В частности, по словам активистов, в Ассоциацию родительских комитетов поступило 140 обращений граждан о случаях изъятия детей из семьи, а также избыточного вмешательства органов опеки в процесс воспитания.

— Часто органы опеки и попечительства вмешиваются и в детско-родительские отношения, в процесс воспитания детей. Вставая на сторону детей, они разрушают родительский авторитет, потворствуя детской вседозволенности и безнаказанности. Даже если предположить, что эти случаи не составляют большинства в удельном количестве случаев отбирания детей, рассмотренные нами 140 обращений граждан, позволяют сделать вывод об определённых тенденциях и системности этого явления, — говорится в открытом письме.

Указанные факты общественники передали в аппарат Анны Кузнецовой, однако они, как говорится в тексте обращения, не были приняты во внимание. Теперь члены родительских комитетов опасаются, что их позиция не найдёт отражения в итоговом докладе президенту России.

Напомним, в начале 2017 года Владимир Путин дал поручение Общественной палате, уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка и Минтруду проанализировать случаи изъятия детей из семей.

— Итоги независимого общественного мониторинга не были приняты во внимание уполномоченным, а предложения общественности не нашли своего отражения в итоговых документах, принятых по данному вопросу, для включения в доклад президенту, — говорится в письме.