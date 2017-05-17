Netflix выпустит сериал по "Ведьмаку"

У нового сериала от Netflix пока нет даты премьеры. Но уже известны первые подробности.

Компания Netflix уже создаёт новый проект — в этот раз нас ждёт сериал по "Ведьмаку", всемирно известной саге польского писателя Анджея Сапковского. Сага "Ведьмак" насчитывает восемь романов и коллекций рассказов о ведьмаках — охотниках, которые развивают сверхъестественные способности в молодом возрасте, чтобы сражаться со смертоносными монстрами.

Netflix готовит сериал по "Ведьмаку" Фото: © CD Projekt RED

По словам вице-президента Netflix Эрика Бармака, писателю удалось создать богатый и запоминающийся мир, одновременно с этим он волшебный и узнаваемый.