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Опубликовано 17 мая 2017, 11:20

Netflix выпустит сериал по "Ведьмаку"

Фото: &copy; CD Projekt RED

Фото: © CD Projekt RED

У нового сериала от Netflix пока нет даты премьеры. Но уже известны первые подробности.

Компания Netflix уже создаёт новый проект — в этот раз нас ждёт сериал по "Ведьмаку", всемирно известной саге польского писателя Анджея Сапковского. Сага "Ведьмак" насчитывает восемь романов и коллекций рассказов о ведьмаках — охотниках, которые развивают сверхъестественные способности в молодом возрасте, чтобы сражаться со смертоносными монстрами.

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Netflix готовит сериал по "Ведьмаку"

Фото: © CD Projekt RED

По словам вице-президента Netflix Эрика Бармака, писателю удалось создать богатый и запоминающийся мир, одновременно с этим он волшебный и узнаваемый.

Анджей Сапковский заявил, что он рад вниманию со стороны Netflix. Писатель выступит креативным консультантом проекта. Исполнительные продюсеры — Шон Дэниэл (серия "Мумия") и Джейсон Браун ("Пространство").

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Сергей Сурепин
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