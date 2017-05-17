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Опубликовано 17 мая 2017, 12:30

Capcom хочет продать 10 миллионов копий Resident Evil 7

Фото: &copy; Capcom

Фото: © Capcom

Руководство компании уверено, что план реализуем — в этом разработчикам помогут цифровые продажи.

Компания Capcom в обращении к инвесторам заявила, что Resident Evil 7 показывает успешные результаты. Вместе с этим положительные показатели продемонстрировали переиздания предыдущих трёх частей для PS4 и X1. Общее число продаж — 2,8 миллиона копий.

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Capcom планирует продать 10 миллионов копий Resident Evil 7

Фото: © Capcom

По информации Capcom, включая сборники и переиздания, Resident Evil 4/5/6 продалась совокупным количеством больше 7–10 миллионов копий. Теперь разработчики стремятся добиться аналогичного результата с Resident Evil 7.

Напомним, игра вышла 24 января. В магазины было отгружено 3,5 миллиона дисков.

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Сергей Сурепин
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