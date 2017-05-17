Capcom хочет продать 10 миллионов копий Resident Evil 7
Фото: © Capcom
Руководство компании уверено, что план реализуем — в этом разработчикам помогут цифровые продажи.
Компания Capcom в обращении к инвесторам заявила, что Resident Evil 7 показывает успешные результаты. Вместе с этим положительные показатели продемонстрировали переиздания предыдущих трёх частей для PS4 и X1. Общее число продаж — 2,8 миллиона копий.
Capcom планирует продать 10 миллионов копий Resident Evil 7
Фото: © Capcom
По информации Capcom, включая сборники и переиздания, Resident Evil 4/5/6 продалась совокупным количеством больше 7–10 миллионов копий. Теперь разработчики стремятся добиться аналогичного результата с Resident Evil 7.
Напомним, игра вышла 24 января. В магазины было отгружено 3,5 миллиона дисков.