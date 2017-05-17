Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2017, 13:30

Анонсирована стратегия по мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика"

Фото: &copy;&nbsp;store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

Новая игра получила название Battlestar Galactica Deadlock и выйдет уже этим летом на всех актуальных платформах.

Студия SlitherineGames анонсировала новую стратегию — игра будет сделана по мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика". Релиз Battlestar Galactica Deadlock состоится летом на PC, PS4 и Xbox One.

image

По мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика" выйдет стратегия

В игре Battlestar Galactica Deadlock геймерам предстоит принять на себя командование Колониальным флотом. Это необходимо для того, чтобы оборонять Двенадцать колоний в период Первой войны с сайлонами.

Разработчики обещают добавить в игру не только новых, но и уже знакомых персонажей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar