Анонсирована стратегия по мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика"

Новая игра получила название Battlestar Galactica Deadlock и выйдет уже этим летом на всех актуальных платформах.

Студия SlitherineGames анонсировала новую стратегию — игра будет сделана по мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика". Релиз Battlestar Galactica Deadlock состоится летом на PC, PS4 и Xbox One.

По мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика" выйдет стратегия

В игре Battlestar Galactica Deadlock геймерам предстоит принять на себя командование Колониальным флотом. Это необходимо для того, чтобы оборонять Двенадцать колоний в период Первой войны с сайлонами.