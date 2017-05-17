Анонсирована стратегия по мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика"
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Новая игра получила название Battlestar Galactica Deadlock и выйдет уже этим летом на всех актуальных платформах.
Студия SlitherineGames анонсировала новую стратегию — игра будет сделана по мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика". Релиз Battlestar Galactica Deadlock состоится летом на PC, PS4 и Xbox One.
По мотивам сериала "Звёздный крейсер "Галактика" выйдет стратегия
В игре Battlestar Galactica Deadlock геймерам предстоит принять на себя командование Колониальным флотом. Это необходимо для того, чтобы оборонять Двенадцать колоний в период Первой войны с сайлонами.
Разработчики обещают добавить в игру не только новых, но и уже знакомых персонажей.