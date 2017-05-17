Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных учений ВМФ

В настоящее время в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море входят фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар".

РФ намерена провести учебные ракетные пуски в Средиземном море в районе восточного побережья Ливии. Об этом сообщается в извещении, выпущенном для авиаперевозчиков.

— Настоящим сообщаем, что ВМФ России намерен провести в этом районе учебные ракетные стрельбы, — говорится в документе.

Так, территория в районе ливийского города Тобрук закрывается с 5:00 24 мая до 16:00 27 мая по Гринвичу.