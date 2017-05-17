Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2017, 15:31

Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных учений ВМФ

Корабль "Адмирал Григорович". Фото:&copy; РИА Новости/Нина Зотина

Корабль "Адмирал Григорович". Фото:© РИА Новости/Нина Зотина

В настоящее время в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море входят фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар".

РФ намерена провести учебные ракетные пуски в Средиземном море в районе восточного побережья Ливии. Об этом сообщается в извещении, выпущенном для авиаперевозчиков.

— Настоящим сообщаем, что ВМФ России намерен провести в этом районе учебные ракетные стрельбы, — говорится в документе.

Так, территория в районе ливийского города Тобрук закрывается с 5:00 24 мая до 16:00 27 мая по Гринвичу.

Напомним, размещённые в Средиземном море корабли "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" оснащены ударными комплексами "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" и зенитным комплексом "Штиль-1".

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Ливия
  • Россия
  • В мире
  • Военные учения
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar