Нидерландские военные заявили, что Су-24 России пролетели рядом с фрегатом НАТО
Су-24 во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Сообщается, что для сопровождения самолётов по сигналу тревоги были подняты два военных самолёта Швеции.
Два российских истребителя Су-24 во вторник, 16 мая, трижды пролетели рядом с голландским фрегатом морской группы НАТО Evertsen, находящимся в водах Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.
— Пролёт не представлял угрозы для корабля, — заверили в министерстве.
Также ведомство добавило, что, получив сигнал тревоги, военно-морская группа Североатлантического альянса оперативно направила два шведских военных самолёта для сопровождения Су-24.
— Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время, — оценили произошедшее в министерстве.