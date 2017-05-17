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Регион
Опубликовано 17 мая 2017, 20:49

Нидерландские военные заявили, что Су-24 России пролетели рядом с фрегатом НАТО

Су-24 во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Су-24 во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Сообщается, что для сопровождения самолётов по сигналу тревоги были подняты два военных самолёта Швеции.

Два российских истребителя Су-24 во вторник, 16 мая, трижды пролетели рядом с голландским фрегатом морской группы НАТО Evertsen, находящимся в водах Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

— Пролёт не представлял угрозы для корабля, — заверили в министерстве.

Также ведомство добавило, что, получив сигнал тревоги, военно-морская группа Североатлантического альянса оперативно направила два шведских военных самолёта для сопровождения Су-24.

— Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время, — оценили произошедшее в министерстве.

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Элиза Али
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