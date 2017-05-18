Объявлена новая дата выхода South Park: The Fractured But Whole

До этого выход South Park: The Fractured But Whole несколько раз откладывался. Игра должна была выйти уже в марте этого года, но Ubisoft убрала эту дату и даже отменила предзаказы, не уточнив сроки переноса.

South Park: The Fractured But Whole — ролевая игра по мотивам мультсериала "Южный парк", которая станет сиквелом South Park: The Stick of Truth. На этот раз главной темой игры будет высмеивание клише произведений о супергероях.

South Park: The Fractured But Whole выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 октября этого года.