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Опубликовано 18 мая 2017, 08:02

Объявлена новая дата выхода South Park: The Fractured But Whole

Фото: &copy; Ubisoft

Фото: © Ubisoft

Компания Ubisoft объявила окончательную дату выхода игры South Park: The Fractured But Whole.

Ubisoft выпустила новый трейлер ролевой игры South Park: The Fractured But Whole, в котором сообщается окончательная дата выхода игры.

До этого выход South Park: The Fractured But Whole несколько раз откладывался. Игра должна была выйти уже в марте этого года, но Ubisoft убрала эту дату и даже отменила предзаказы, не уточнив сроки переноса.

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Объявлена окончательная дата выхода South Park: The Fractured But Whole

Фото: © Ubisoft

South Park: The Fractured But Whole — ролевая игра по мотивам мультсериала "Южный парк", которая станет сиквелом South Park: The Stick of Truth. На этот раз главной темой игры будет высмеивание клише произведений о супергероях.

South Park: The Fractured But Whole выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 октября этого года.

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Станислав Погорский
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