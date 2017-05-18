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Опубликовано 18 мая 2017, 08:34

Открытое тестирование "Гвинта" начнётся через неделю

Студия CD Projekt RED сообщила о скором начале открытого тестирования карточной игры "Гвинт".

Кадр видео &ldquo;ГВИНТ: ВЕДЬМАК ▪ КАРТОЧНАЯ ИГРА || Трейлер анонса&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “ГВИНТ: ВЕДЬМАК ▪ КАРТОЧНАЯ ИГРА || Трейлер анонса”. Скриншот © L!FE

Открытое тестирование "Гвинта" от CD Projekt RED начнётся на PC, PS4 и Xbox One уже 24 мая.

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Объявлена дата начала открытого тестирования "Гвинта" от CD Projekt RED

Скриншот © L!FE

Ранее "Гвинт" был доступен только для участников закрытого тестирования, куда можно было попасть лишь по приглашению. Этот этап тестирования завершится 22 мая, после чего весь прогресс игроков и собранные колоды будет обнулены.

"Гвинт" основан на вымышленной карточной игре, которая появилась в серии игр The Witcher. В связи с большим интересом к этой мини-игре студия CD Projekt RED решила посвятить ей отдельный проект. По "Гвинту" недавно был проведён первый крупный киберспортивный турнир.

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Станислав Погорский
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