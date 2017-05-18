Открытое тестирование "Гвинта" начнётся через неделю

Открытое тестирование "Гвинта" от CD Projekt RED начнётся на PC, PS4 и Xbox One уже 24 мая.

Ранее "Гвинт" был доступен только для участников закрытого тестирования, куда можно было попасть лишь по приглашению. Этот этап тестирования завершится 22 мая, после чего весь прогресс игроков и собранные колоды будет обнулены.

"Гвинт" основан на вымышленной карточной игре, которая появилась в серии игр The Witcher. В связи с большим интересом к этой мини-игре студия CD Projekt RED решила посвятить ей отдельный проект. По "Гвинту" недавно был проведён первый крупный киберспортивный турнир.