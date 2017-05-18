Открытое тестирование "Гвинта" начнётся через неделю
Студия CD Projekt RED сообщила о скором начале открытого тестирования карточной игры "Гвинт".
Кадр видео “ГВИНТ: ВЕДЬМАК ▪ КАРТОЧНАЯ ИГРА || Трейлер анонса”. Скриншот © L!FE
Открытое тестирование "Гвинта" от CD Projekt RED начнётся на PC, PS4 и Xbox One уже 24 мая.
Объявлена дата начала открытого тестирования "Гвинта" от CD Projekt RED
Скриншот © L!FE
Ранее "Гвинт" был доступен только для участников закрытого тестирования, куда можно было попасть лишь по приглашению. Этот этап тестирования завершится 22 мая, после чего весь прогресс игроков и собранные колоды будет обнулены.
"Гвинт" основан на вымышленной карточной игре, которая появилась в серии игр The Witcher. В связи с большим интересом к этой мини-игре студия CD Projekt RED решила посвятить ей отдельный проект. По "Гвинту" недавно был проведён первый крупный киберспортивный турнир.