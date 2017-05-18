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Опубликовано 18 мая 2017, 09:06

Героиня D.Va из Overwatch появилась в Heroes of the Storm

Blizzard добавила в Heroes of the Storm возможность играть за героиню D.Va из Overwatch.

Фото: &copy; Blizzard Entertainment

Фото: © Blizzard Entertainment

Blizzard продолжает добавлять персонажей из командного шутера Overwatch в свою MOBA-игру Heroes of the Storm. На сей раз список доступных героев пополнила девушка-пилот Хана Сон, также известная как D.Va.

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D.Va из Overwatch стала доступна для игры в Heroes of the Storm

Фото: © Blizzard Entertainment

Хана обладает теми же способностями, что и в Overwatch. Девушка управляет боевым роботом, а когда его уничтожают, может продолжать вести бой самостоятельно. Также робот девушки может использовать защитную матрицу и инициировать самоуничтожение, что нанесёт урон всем врагам в радиусе взрыва.

Ранее в Heroes of the Storm появились другие персонажи из Overwatch: Трейсер, Заря, Лусио и Гэндзи.

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Станислав Погорский
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