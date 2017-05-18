Героиня D.Va из Overwatch появилась в Heroes of the Storm
Blizzard добавила в Heroes of the Storm возможность играть за героиню D.Va из Overwatch.
Фото: © Blizzard Entertainment
Blizzard продолжает добавлять персонажей из командного шутера Overwatch в свою MOBA-игру Heroes of the Storm. На сей раз список доступных героев пополнила девушка-пилот Хана Сон, также известная как D.Va.
D.Va из Overwatch стала доступна для игры в Heroes of the Storm
Фото: © Blizzard Entertainment
Хана обладает теми же способностями, что и в Overwatch. Девушка управляет боевым роботом, а когда его уничтожают, может продолжать вести бой самостоятельно. Также робот девушки может использовать защитную матрицу и инициировать самоуничтожение, что нанесёт урон всем врагам в радиусе взрыва.
Ранее в Heroes of the Storm появились другие персонажи из Overwatch: Трейсер, Заря, Лусио и Гэндзи.