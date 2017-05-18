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Регион
Опубликовано 18 мая 2017, 09:27

Overwatch вновь станет временно бесплатной

Компания Blizzard сообщила несколько новостей по Overwatch, приуроченных к первой годовщине игры.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OverwatchEU

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Blizzard планирует отметить годовщину командного шутера Overwatch особым внутриигровым мероприятием. Событие начнётся 23 мая. Подробности не разглашаются, однако можно ожидать новые образы для героев, внешние изменения доступных карт и даже специальные режимы. Подобным образом Blizzard уже проводила несколько праздничных мероприятий в игре.

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В Overwatch пройдёт мероприятие в честь годовщины игры

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Начиная с 23 мая Overwatch вновь станет бесплатной. На протяжении нескольких дней игроки со всех платформ смогут загрузить игру и поучаствовать в сражениях наравне с другими игроками.

Также в честь годовщины будет выпущено издание "Игра года", в которое помимо самой Overwatch будут включены 10 подарочных сундуков, несколько образов для героев и бонусы для других игр Blizzard.

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Станислав Погорский
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