Overwatch вновь станет временно бесплатной

Blizzard планирует отметить годовщину командного шутера Overwatch особым внутриигровым мероприятием. Событие начнётся 23 мая. Подробности не разглашаются, однако можно ожидать новые образы для героев, внешние изменения доступных карт и даже специальные режимы. Подобным образом Blizzard уже проводила несколько праздничных мероприятий в игре.

Начиная с 23 мая Overwatch вновь станет бесплатной. На протяжении нескольких дней игроки со всех платформ смогут загрузить игру и поучаствовать в сражениях наравне с другими игроками.

Также в честь годовщины будет выпущено издание "Игра года", в которое помимо самой Overwatch будут включены 10 подарочных сундуков, несколько образов для героев и бонусы для других игр Blizzard.