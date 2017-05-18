Nintendo Switch оказалась самой популярной консолью апреля в США

Nintendo поделилась статистикой продаж своей продукции в США за апрель. Nintendo Switch оказалась самой продаваемой игровой консолью месяца.

Согласно данным компании, за апрель было продано 280 000 консолей Switch. При этом за март, когда консоль только появилась на рынке, было продано 906 000 устройств. Таким образом, Nintendo Switch возглавила рейтинг продаж игровых консолей второй месяц подряд.

Самым крупным игровым релизом месяца для Switch оказалась гоночная аркада Mario Kart 8 Deluxe, которую приобрели 550 000 раз. Также популярностью продолжает пользоваться The Legend of Zelda: Breath of the Wild, чьи продажи за март составили 1,3 миллиона копий.

Nintendo рассчитывает, что гибридная консоль Switch сможет повторить рекордный успех Wii.