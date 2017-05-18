Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 мая 2017, 09:50

В Шотландии агрессивная выдра едва не съела мужчину

Животное успокоилось лишь тогда, когда "жертва" убежала и закрылась в автомобиле.

Шотландец Рори Макферсон заметил на дороге выдру и решил снять милого зверька на видео. Но животное повело себя очень непредсказуемо: начало преследовать мужчину и кусать его за обувь.

— Видел дикую выдру сегодня... Я больше не уверен, что мне нравятся выдры! — прокомментировал ролик Рори Макферсон.

Животное успокоилось лишь тогда, когда мужчина сел в автомобиль. Выдра ещё раз злобно посмотрела на "жертву" и скрылась.

За два дня видео посмотрели более 400 тысяч человек, пост набрал свыше трёх тысяч репостов и более тысячи комментариев. Многие пользователи соцсети предположили, что дикая выдра хотела съесть Рори, другие же отметили, что эти зверьки не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд.

BannerImage
Валерий Оленин
  • Новости
  • Шотландия
  • Животные
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar