В Шотландии агрессивная выдра едва не съела мужчину

Животное успокоилось лишь тогда, когда "жертва" убежала и закрылась в автомобиле.

Шотландец Рори Макферсон заметил на дороге выдру и решил снять милого зверька на видео. Но животное повело себя очень непредсказуемо: начало преследовать мужчину и кусать его за обувь.

— Видел дикую выдру сегодня... Я больше не уверен, что мне нравятся выдры! — прокомментировал ролик Рори Макферсон.

Животное успокоилось лишь тогда, когда мужчина сел в автомобиль. Выдра ещё раз злобно посмотрела на "жертву" и скрылась.