Власти США опубликовали видео, где приговорённый к 160 годам тюрьмы устроил GTA

Всё начинается с того, что парень (неизвестно, что с ним было до начала съёмки) преграждает путь своей машиной другому автомобилисту, покидает водительское сиденье, чтобы украсть другую машину. Украденному авто приходится несладко: лихач гоняет по полупустым дорогам, нарушая все возможные правила дорожного движения, тараня редко проезжающие машины и создавая аварийные ситуации. За три минуты видеоролика парень успевает угнать и разбить несколько машин, преодолеть несколько сотен метров бегом, потерять куртку, неудачно забраться на забор и получить по первое число от стражей порядка.

Казалось бы, что может быть интереснее, чем следить за его безумными приключениями, достойными экранизации в одном из "Форсажей"? В прошлом году 30-летнего Райана Стоуна, героя видеоролика, приговорили к 160 годам тюремного заключения. При этом судья добавил, что тот имеет право на досрочное освобождение "всего лишь" через 75 лет.