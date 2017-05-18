Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 мая 2017, 12:35

Во Франции сообщили о смерти писательницы Светланы Алексиевич

Писательница Светлана Алексиевич. Фото:&copy; РИА Новости/Алексей Курбатов

Писательница Светлана Алексиевич. Фото:© РИА Новости/Алексей Курбатов

Печальная новость появилась в "твиттере" министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

Сегодня стало известно о смерти советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году.

— Ужасная новость. Светлана Алексиевич умерла. Без подробностей, — написала Франсуаза Ниссен.

Светлана Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Работала воспитательницей и учительницей истории, позже окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 1983 году была принята в Союз писателей СССР. Жила в Италии, Франции, Германии.

В 2015 году Алексиевич была удостоена Нобелевской премии по литературе "за многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время".

BannerImage
Камран Гасанов
  • Новости
  • писатели
  • Нобелевская премия
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar