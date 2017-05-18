Во Франции сообщили о смерти писательницы Светланы Алексиевич

Печальная новость появилась в "твиттере" министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

Сегодня стало известно о смерти советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году.

A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details. — Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.

— Ужасная новость. Светлана Алексиевич умерла. Без подробностей, — написала Франсуаза Ниссен.

Светлана Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Работала воспитательницей и учительницей истории, позже окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 1983 году была принята в Союз писателей СССР. Жила в Италии, Франции, Германии.