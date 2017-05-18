Во Франции сообщили о смерти писательницы Светланы Алексиевич
Писательница Светлана Алексиевич. Фото:© РИА Новости/Алексей Курбатов
Печальная новость появилась в "твиттере" министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.
Сегодня стало известно о смерти советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году.
A terrible news. Svetlana Alexievich dies. No details.— Françoise Nyssen (@NyssenCulture) 18 мая 2017 г.
— Ужасная новость. Светлана Алексиевич умерла. Без подробностей, — написала Франсуаза Ниссен.
Светлана Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Работала воспитательницей и учительницей истории, позже окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 1983 году была принята в Союз писателей СССР. Жила в Италии, Франции, Германии.
В 2015 году Алексиевич была удостоена Нобелевской премии по литературе "за многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время".