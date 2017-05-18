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Регион
Опубликовано 18 мая 2017, 10:58

Пользователи Steam маскируют пиратские игры под видом Spacewar

Фото: &copy; flickr /&nbsp;barrrry joseph

Фото: © flickr / barrrry joseph

Ежедневно пиратские игры через сервис Steam запускают восемь тысяч пользователей.

В сервисе Steam была обнаружена активность пользователей, которые запускают игру Spacewar. На самом деле такого проекта нет в магазине, а в статистике название появляется в том случае, если пользователи запускают в Steam пиратские игры.

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Пиратские игры в Steam можно замаскировать под космический шутер

Фото: © flickr / barrrry joseph

Изначально компания Valve использовала игру Spacewar в качестве инструмента для разработчиков. Студии могли тестировать особенности платформы.

Для установки Spacewar на свой компьютер достаточно ввести steam://run/480 в командной строке Windows (Win+R). После этого появится вопрос, хотите ли вы установить игру на свой компьютер.

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Сергей Сурепин
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