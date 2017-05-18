Пользователи Steam маскируют пиратские игры под видом Spacewar
Ежедневно пиратские игры через сервис Steam запускают восемь тысяч пользователей.
В сервисе Steam была обнаружена активность пользователей, которые запускают игру Spacewar. На самом деле такого проекта нет в магазине, а в статистике название появляется в том случае, если пользователи запускают в Steam пиратские игры.
Пиратские игры в Steam можно замаскировать под космический шутер
Изначально компания Valve использовала игру Spacewar в качестве инструмента для разработчиков. Студии могли тестировать особенности платформы.
Для установки Spacewar на свой компьютер достаточно ввести steam://run/480 в командной строке Windows (Win+R). После этого появится вопрос, хотите ли вы установить игру на свой компьютер.