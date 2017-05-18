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Опубликовано 18 мая 2017, 11:41

Авторы Destiny 2 добавят в игру кроссплатформенные сохранения

Разработчики позволят игрокам переносить свои сохранения между консолью PS4 и ПК.

Фото: &copy; destinythegame.com

Фото: © destinythegame.com

Пользователь форума NeoGAF под псевдонимом ThatsMytrunks сообщил, что продолжение Destiny будет поддерживать перенос сохранения между ПК и консолью PlayStation 4. Будет ли аналогичная возможность у владельцев Xbox One, неизвестно.

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В Destiny 2 появится возможность переноса сохранений

Фото: © destinythegame.com

Участник форума ссылается на многочисленные источники, близкие к Bungie — студии, отвечающей за разработку игры. По его словам, Destiny 2 будет работать с частотой 60 кадров в секунду. Также игра будет оптимизирована для PlayStation 4 Pro и Project Scorpio.

Напомним, выход Destiny 2 запланирован на 8 сентября.

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Сергей Сурепин
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