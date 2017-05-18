Авторы Destiny 2 добавят в игру кроссплатформенные сохранения
Разработчики позволят игрокам переносить свои сохранения между консолью PS4 и ПК.
Фото: © destinythegame.com
Пользователь форума NeoGAF под псевдонимом ThatsMytrunks сообщил, что продолжение Destiny будет поддерживать перенос сохранения между ПК и консолью PlayStation 4. Будет ли аналогичная возможность у владельцев Xbox One, неизвестно.
В Destiny 2 появится возможность переноса сохранений
Фото: © destinythegame.com
Участник форума ссылается на многочисленные источники, близкие к Bungie — студии, отвечающей за разработку игры. По его словам, Destiny 2 будет работать с частотой 60 кадров в секунду. Также игра будет оптимизирована для PlayStation 4 Pro и Project Scorpio.
Напомним, выход Destiny 2 запланирован на 8 сентября.