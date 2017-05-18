Авторы Destiny 2 добавят в игру кроссплатформенные сохранения

Пользователь форума NeoGAF под псевдонимом ThatsMytrunks сообщил, что продолжение Destiny будет поддерживать перенос сохранения между ПК и консолью PlayStation 4. Будет ли аналогичная возможность у владельцев Xbox One, неизвестно.

Участник форума ссылается на многочисленные источники, близкие к Bungie — студии, отвечающей за разработку игры. По его словам, Destiny 2 будет работать с частотой 60 кадров в секунду. Также игра будет оптимизирована для PlayStation 4 Pro и Project Scorpio.