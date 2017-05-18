Стала известна дата выхода F1 2017
Новый гоночный симулятор от студии Codemasters станет доступен в конце лета 2017 года.
Фото: © Formula One World
Компания Codemasters анонсировала выход симулятора "Формулы-1" F1 2017. Уже девятая по счёту игра от британских разработчиков выйдет 25 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Разработчики F1 2017 назвали дату выхода игры
Фото: © Formula One World
По словам авторов игры, они добавили в F1 2017 новый режим Championships, улучшили многопользовательский режим и более детально проработали режим карьеры.
Вместе с этим студия Codemasters вернёт в игру классические автомобили F1 впервые с 2013 года. Среди ретроавтомобилей можно найти McLaren MP4 (1988 год).