Стала известна дата выхода F1 2017

Компания Codemasters анонсировала выход симулятора "Формулы-1" F1 2017. Уже девятая по счёту игра от британских разработчиков выйдет 25 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Разработчики F1 2017 назвали дату выхода игры Фото: © Formula One World

По словам авторов игры, они добавили в F1 2017 новый режим Championships, улучшили многопользовательский режим и более детально проработали режим карьеры.