Авторы PES 2018 назвали дату выхода игры

Компания Konami подтвердила слух о том, что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 выйдет 14 сентября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.

Новая часть Pro Evolution Soccer выйдет в сентябре Фото: © facebook.com/OfficialProEvolutionSoccer

По словам разработчиков, футбольный симулятор впервые в истории серии будет одинаково выглядеть как на консолях, так и на ПК.