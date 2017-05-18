Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 мая 2017, 12:46

Авторы PES 2018 назвали дату выхода игры

Разработчики подтвердили слухи, которые касались выхода новой части футбольного симулятора.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OfficialProEvolutionSoccer

Фото: © facebook.com/OfficialProEvolutionSoccer

Компания Konami подтвердила слух о том, что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 выйдет 14 сентября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.

image

Новая часть Pro Evolution Soccer выйдет в сентябре

Фото: © facebook.com/OfficialProEvolutionSoccer

По словам разработчиков, футбольный симулятор впервые в истории серии будет одинаково выглядеть как на консолях, так и на ПК.

Вместе с этим в игре появится новая функция — Real Touch +. Она позволит игрокам реагировать на получение мяча, используя допустимые части тела — туловище, голову и ноги.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • konami
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar