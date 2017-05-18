Авторы PES 2018 назвали дату выхода игры
Разработчики подтвердили слухи, которые касались выхода новой части футбольного симулятора.
Компания Konami подтвердила слух о том, что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 выйдет 14 сентября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.
Новая часть Pro Evolution Soccer выйдет в сентябре
Фото: © facebook.com/OfficialProEvolutionSoccer
По словам разработчиков, футбольный симулятор впервые в истории серии будет одинаково выглядеть как на консолях, так и на ПК.
Вместе с этим в игре появится новая функция — Real Touch +. Она позволит игрокам реагировать на получение мяча, используя допустимые части тела — туловище, голову и ноги.