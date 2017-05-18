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Опубликовано 18 мая 2017, 11:48

Minecraft поможет найти лекарство от рака

Фото: &copy; AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

Разработчики игры совместно с медиками привлекут игроков к поиску препарата для химиотерапии, после которого не бывает рецидивов.

Minecraft в этом случае будет использоваться как своеобразная площадка, на которой игроки будут соревноваться в поиске наиболее эффективного и безвредного препарата, составляя цепочки химических элементов в определённом порядке.

Специальный мод разработчики планируют написать к концу 2017 года и после альфа- и бета-тестирований выпустить к середине 2018-го. По оценке разработчиков, воспользоваться модом смогут около 25 тысяч человек.

Краудсорсинг в этом случае используется как удобный инструмент для вовлечения в исследования огромного числа людей. Подобным способом уже пользуются такие гиганты, как Microsoft, Boeing, NASA и многие другие крупные компании с оборотом в миллиарды долларов.

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Сергей Андреев
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