Minecraft поможет найти лекарство от рака
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Разработчики игры совместно с медиками привлекут игроков к поиску препарата для химиотерапии, после которого не бывает рецидивов.
Minecraft в этом случае будет использоваться как своеобразная площадка, на которой игроки будут соревноваться в поиске наиболее эффективного и безвредного препарата, составляя цепочки химических элементов в определённом порядке.
Специальный мод разработчики планируют написать к концу 2017 года и после альфа- и бета-тестирований выпустить к середине 2018-го. По оценке разработчиков, воспользоваться модом смогут около 25 тысяч человек.
Краудсорсинг в этом случае используется как удобный инструмент для вовлечения в исследования огромного числа людей. Подобным способом уже пользуются такие гиганты, как Microsoft, Boeing, NASA и многие другие крупные компании с оборотом в миллиарды долларов.