Minecraft поможет найти лекарство от рака

Разработчики игры совместно с медиками привлекут игроков к поиску препарата для химиотерапии, после которого не бывает рецидивов.

Minecraft в этом случае будет использоваться как своеобразная площадка, на которой игроки будут соревноваться в поиске наиболее эффективного и безвредного препарата, составляя цепочки химических элементов в определённом порядке.

Специальный мод разработчики планируют написать к концу 2017 года и после альфа- и бета-тестирований выпустить к середине 2018-го. По оценке разработчиков, воспользоваться модом смогут около 25 тысяч человек.