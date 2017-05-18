Создатели "Ведьмака" не участвуют в съёмках одноимённого сериала
Экранизацией романов Анджея Сапковского занимается исключительно телекомпания Netflix.
Фото: © facebook.com/thewitcherRU
Накануне Netflix и Platige Image объявили о работе над сериалом "Ведьмак". История будет основана на романах Анджея Сапковского, который также задействован в процессе. Студия CD Projeckt RED, которая отвечает за игровую серию, заявила, что не принимает участия в работе над этим проектом.
Разработчики "Ведьмака" не помогают Netflix с одноимённым сериалом
Фото: © facebook.com/thewitcherRU
По словам представителей CD Projeckt RED, команда не вовлечена в работу над сериалом. Разработчики пожелали всего наилучшего Netflix и добавили, что хотят поскорее увидеть итоговый результат.
Пока авторы шоу не озвучили премьерную дату и актёрский состав.