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Регион
Опубликовано 18 мая 2017, 12:10

Создатели "Ведьмака" не участвуют в съёмках одноимённого сериала

Экранизацией романов Анджея Сапковского занимается исключительно телекомпания Netflix.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/thewitcherRU

Фото: © facebook.com/thewitcherRU

Накануне Netflix и Platige Image объявили о работе над сериалом "Ведьмак". История будет основана на романах Анджея Сапковского, который также задействован в процессе. Студия CD Projeckt RED, которая отвечает за игровую серию, заявила, что не принимает участия в работе над этим проектом.

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Разработчики "Ведьмака" не помогают Netflix с одноимённым сериалом

Фото: © facebook.com/thewitcherRU

По словам представителей CD Projeckt RED, команда не вовлечена в работу над сериалом. Разработчики пожелали всего наилучшего Netflix и добавили, что хотят поскорее увидеть итоговый результат.

Пока авторы шоу не озвучили премьерную дату и актёрский состав.

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Сергей Сурепин
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