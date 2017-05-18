Авторы Rocket League стали партнёрами WWE

Студия Psyonix — автор Rocket League — объявила о начале сотрудничества с компанией WWE. Она занимается организацией турниров по рестлингу.

Авторы Rocket League объявили о сотрудничестве с WWE Фото: © facebook.com/RocketLeague

По словам разработчиков, работа с WWE проходит в рамках развития Rocket League. Она затронет просмотры, а также продвижение WWE внутри игры. Пока нет информации, планируют ли в студии выпускать тематическое дополнение.