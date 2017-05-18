Авторы Rocket League стали партнёрами WWE
Разработчики футбола с миниатюрными машинками теперь сотрудничают с компанией, которая организовывает турниры по рестлингу.
Фото: © facebook.com/RocketLeague
Студия Psyonix — автор Rocket League — объявила о начале сотрудничества с компанией WWE. Она занимается организацией турниров по рестлингу.
Авторы Rocket League объявили о сотрудничестве с WWE
Фото: © facebook.com/RocketLeague
По словам разработчиков, работа с WWE проходит в рамках развития Rocket League. Она затронет просмотры, а также продвижение WWE внутри игры. Пока нет информации, планируют ли в студии выпускать тематическое дополнение.
Сейчас известно, что Psyonix будет рекламировать WWE Backlash — мероприятие, в рамках которого происходят сражения за титулы. Бойцы этого турнира ведут бои не только на кулаках, но и с помощью дополнительных атрибутов — например, стульев.