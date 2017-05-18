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Регион
Опубликовано 18 мая 2017, 14:12

Авторы Rocket League стали партнёрами WWE

Разработчики футбола с миниатюрными машинками теперь сотрудничают с компанией, которая организовывает турниры по рестлингу.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/RocketLeague

Фото: © facebook.com/RocketLeague

Студия Psyonix — автор Rocket League — объявила о начале сотрудничества с компанией WWE. Она занимается организацией турниров по рестлингу.

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Авторы Rocket League объявили о сотрудничестве с WWE

Фото: © facebook.com/RocketLeague

По словам разработчиков, работа с WWE проходит в рамках развития Rocket League. Она затронет просмотры, а также продвижение WWE внутри игры. Пока нет информации, планируют ли в студии выпускать тематическое дополнение.

Сейчас известно, что Psyonix будет рекламировать WWE Backlash — мероприятие, в рамках которого происходят сражения за титулы. Бойцы этого турнира ведут бои не только на кулаках, но и с помощью дополнительных атрибутов — например, стульев.

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Сергей Сурепин
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