Представлен геймплей Destiny 2 и новые подробности об игре

Destiny 2 станет сиквелом одноимённого онлайн-шутера. На этот раз по сюжету последний город людей на Земле пал после внезапной атаки врага и стражам придётся выживать и набирать силы, чтобы отвоевать свой оплот. В Destiny 2 нельзя будет перенести персонажей из первой игры.

При создании сиквела разработчики учли всё, на что жаловались игроки оригинала. В Destiny 2 изначально будет доступно четыре планеты, на каждой из которых есть гигантская зона, открытая для исследования. Помимо патрульных миссий игроки теперь также смогут искать клад, выполнять второстепенные задания и встречать множество неигровых персонажей, с которыми можно поговорить. Также в сиквеле наконец появится полноценная карта локаций.

Большое внимание на этот раз уделили и сюжетной кампании: Bungie обещает намного больше миссий и кинематографических роликов, чем когда-либо было в Destiny. Также разработчики намерены сделать Destiny 2 более дружелюбной для игроков-одиночек: теперь они смогут присоединяться к слаженным командам игроков для прохождения рейдов и других высокоуровневых активностей. В Destiny 2 также появится полноценная система гильдий и кланов.

Значительной переработке подверглись и режимы сражения между игроками: теперь в каждом из них сражаются команды "4 на 4". Кроме старых режимов будет введён "Обратный отсчёт" — первый режим, в котором команды делятся на атакующую и нападающую стороны.

Destiny 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 8 сентября этого года, а до этого игроки смогут принять участие в бета-тестировании. На PC игра будет доступна эксклюзивно через клиент Blizzard, ранее известный как Battle.Net.