Анонсирована новая игра в серии Life is Strange
Фото: © facebook.com/LifeIsStrangeGame
Авторы эпизодической игры Life is Strange анонсировали новый проект в этой серии.
Команда разработчиков Dontnod, создавшая эпизодическую игру Life is Strange, выпустила обращение к фанатам.
В конце своей речи разработчики сообщили, что сейчас заняты созданием новой игры в серии Life is Strange. Процесс разработки был начат сразу после выпуска первого сезона игры на диске.
Анонсировано продолжение Life is Strange
Фото: © facebook.com/LifeIsStrangeGame
Ранее Dontnod сообщала, что у студии есть планы на продолжение Life is Strange, но в нём будет рассказываться история уже совсем других героев. Разработчики пока не поделились подробностями сюжета.
Также стало известно, что продажи первого сезона Life is Strange превысили три миллиона копий.