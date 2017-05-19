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Регион
Опубликовано 19 мая 2017, 08:00

Анонсирована новая игра в серии Life is Strange

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/LifeIsStrangeGame

Фото: © facebook.com/LifeIsStrangeGame

Авторы эпизодической игры Life is Strange анонсировали новый проект в этой серии.

Команда разработчиков Dontnod, создавшая эпизодическую игру Life is Strange, выпустила обращение к фанатам.

В конце своей речи разработчики сообщили, что сейчас заняты созданием новой игры в серии Life is Strange. Процесс разработки был начат сразу после выпуска первого сезона игры на диске.

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Анонсировано продолжение Life is Strange

Фото: © facebook.com/LifeIsStrangeGame

Ранее Dontnod сообщала, что у студии есть планы на продолжение Life is Strange, но в нём будет рассказываться история уже совсем других героев. Разработчики пока не поделились подробностями сюжета.

Также стало известно, что продажи первого сезона Life is Strange превысили три миллиона копий.

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Станислав Погорский
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