Анонсирована новая игра в серии Life is Strange

В конце своей речи разработчики сообщили, что сейчас заняты созданием новой игры в серии Life is Strange. Процесс разработки был начат сразу после выпуска первого сезона игры на диске.

Ранее Dontnod сообщала, что у студии есть планы на продолжение Life is Strange, но в нём будет рассказываться история уже совсем других героев. Разработчики пока не поделились подробностями сюжета.

Также стало известно, что продажи первого сезона Life is Strange превысили три миллиона копий.