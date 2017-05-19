Объявлены подробности нового события в Overwatch
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Компания Blizzard выпустила тизер грядущего мероприятия в Overwatch в честь годовщины игры.
Официальный аккаунт игры Overwatch в "Твиттере" опубликовал тизер грядущего обновления.
Here's a sneak peek at three new ARENA MAPS coming soon to our Overwatch Anniversary celebration.— Overwatch (@OverwatchEU) 18 мая 2017 г.
The party begins May 23! pic.twitter.com/umXbr0bq7k
В коротком видео демонстрируются три новые карты для режима "Арена", в котором игроки сражаются один на один или двумя командами по три человека каждая.
Показаны три новые карты для Overwatch
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Грядущее событие в честь годовщины Overwatch начнётся 23 мая и продлится до 12 июня. Игроки ожидают увидеть новые образы для героев и другие декоративные предметы, которые можно будет получить только во время мероприятия.
Также с 26 по 29 мая в Overwatch все желающие смогут поиграть бесплатно.