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Опубликовано 19 мая 2017, 08:27

Объявлены подробности нового события в Overwatch

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OverwatchEU

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Компания Blizzard выпустила тизер грядущего мероприятия в Overwatch в честь годовщины игры.

Официальный аккаунт игры Overwatch в "Твиттере" опубликовал тизер грядущего обновления.

В коротком видео демонстрируются три новые карты для режима "Арена", в котором игроки сражаются один на один или двумя командами по три человека каждая.

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Показаны три новые карты для Overwatch

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Грядущее событие в честь годовщины Overwatch начнётся 23 мая и продлится до 12 июня. Игроки ожидают увидеть новые образы для героев и другие декоративные предметы, которые можно будет получить только во время мероприятия.

Также с 26 по 29 мая в Overwatch все желающие смогут поиграть бесплатно.

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Станислав Погорский
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