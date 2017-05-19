Объявлены подробности нового события в Overwatch

В коротком видео демонстрируются три новые карты для режима "Арена", в котором игроки сражаются один на один или двумя командами по три человека каждая.

Грядущее событие в честь годовщины Overwatch начнётся 23 мая и продлится до 12 июня. Игроки ожидают увидеть новые образы для героев и другие декоративные предметы, которые можно будет получить только во время мероприятия.

Также с 26 по 29 мая в Overwatch все желающие смогут поиграть бесплатно.