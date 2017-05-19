Авторы Wild West Online MMO нажились на сходстве с Red Dead Redemption 2

Недавно в Интернете появилось изображение неизвестной игры с сеттингом вестерна, которое приняли за утёкший скриншот Red Dead Redemption 2. Как оказалось , на самом деле на снимке была онлайн-игра Wild West Online MMO от студии 612 Games, не имеющая ничего общего с грядущим проектом Rockstar Games.

После того как истинное происхождение изображения стало общеизвестным, студия 612 Games получила более 200 тысяч посещений сайта Wild West Online и огромное количество писем. Из-за возросшего ажиотажа инвесторы студии также увеличили финансирование проекта, тем самым избавив команду от необходимости собирать дополнительные средства.

Представители 612 Games рассказали, что теперь они смогут создать полноценную онлайн-игру в сеттинге вестерна, как всегда мечтали. Уже на релизе Wild West Online будет включать дополнительные возможности вроде создания персонажей-женщин, расширенную ролевую систему и множество социальных взаимодействий типа игры в карты.