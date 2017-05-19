Blizzard отменила комикс по Overwatch ради фантазий фанатов
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Компания Blizzard объяснила причины отмены одного из комиксов по шутеру Overwatch.
Основная часть сюжета командного шутера Overwatch от Blizzard рассказывается не в самой игре, а через короткометражные ролики и комиксы-приквелы. Внезапная отмена одного из выпусков комикса под названием First Strike огорчила многих поклонников. Оказалась, что Blizzard, наоборот, приняла это решение ради своих фанатов.
Комикс First Strike по Overwatch отменили из-за фанатских теорий
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что отмена First Strike не была связана с качеством комикса: по его словам, в нём были "великолепный стиль" и "превосходный сценарий". Историю решили не выпускать из-за того, что в ней рассказывается о задании первой команды Overwatch, то есть ключевом событии в мире игры. Как объяснил Джефф, после выхода комикса Blizzard пришлось бы во всём учитывать рассказанную историю, а бесчисленные теории и догадки фанатов уже ничего бы не стоили.
Недавно в Overwatch прошло событие Uprising, в котором была показана одна из ранних миссий отряда Overwatch. Комикс First Strike был тесно связан с этими событиями.