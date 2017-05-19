Blizzard отменила комикс по Overwatch ради фантазий фанатов

Основная часть сюжета командного шутера Overwatch от Blizzard рассказывается не в самой игре, а через короткометражные ролики и комиксы-приквелы. Внезапная отмена одного из выпусков комикса под названием First Strike огорчила многих поклонников. Оказалась, что Blizzard, наоборот, приняла это решение ради своих фанатов.

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что отмена First Strike не была связана с качеством комикса: по его словам, в нём были "великолепный стиль" и "превосходный сценарий". Историю решили не выпускать из-за того, что в ней рассказывается о задании первой команды Overwatch, то есть ключевом событии в мире игры. Как объяснил Джефф, после выхода комикса Blizzard пришлось бы во всём учитывать рассказанную историю, а бесчисленные теории и догадки фанатов уже ничего бы не стоили.

Недавно в Overwatch прошло событие Uprising, в котором была показана одна из ранних миссий отряда Overwatch. Комикс First Strike был тесно связан с этими событиями.