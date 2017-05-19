Microsoft обновила права на отменённую игру Scalebound

В Сети появилась информация , что компания Microsoft продлила права на торговую марку Scalebound.

В начале года экшен Scalebound, анонсированный на выставке E3 2014, был официально отменён Microsoft. Процесс разработки на тот момент длился уже четыре года, проектом занималась студия Platinum Games.

Пока нет официальной информации насчёт причин, по которым компания решила продлить права на Scalebound. По слухам, процесс разработки вновь возобновили и сейчас над игрой работает "близкая команда Microsoft".