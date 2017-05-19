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Опубликовано 19 мая 2017, 09:23

Microsoft обновила права на отменённую игру Scalebound

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ScaleboundNewsAndUpdates

Фото: © facebook.com/ScaleboundNewsAndUpdates

Компания Microsoft продлила права на ранее отменённую игру Scalebound от Platinum Games.

В Сети появилась информация, что компания Microsoft продлила права на торговую марку Scalebound.

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Microsoft продлила права на Scalebound

Фото: © facebook.com/ScaleboundNewsAndUpdates

В начале года экшен Scalebound, анонсированный на выставке E3 2014, был официально отменён Microsoft. Процесс разработки на тот момент длился уже четыре года, проектом занималась студия Platinum Games.

Пока нет официальной информации насчёт причин, по которым компания решила продлить права на Scalebound. По слухам, процесс разработки вновь возобновили и сейчас над игрой работает "близкая команда Microsoft".

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Станислав Погорский
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