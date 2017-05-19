Reuters: Более 60 человек погибли в результате столкновений на юге Ливии

Среди жертв, по данным медработников, есть как военнослужащие, так и мирные жители.

Не менее 60 человек погибли в результате вооружённых столкновений за авиабазу на юге Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские и военные источники.

Аэродром, расположенный около города Бирак, 18 мая текущего года был атакован отрядами так называемой Третьей силы. Базу они обстреливали тяжёлой артиллерией и системами залпового огня. Бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА), которые контролировали территорию, нападение удалось отбить.