Reuters: Более 60 человек погибли в результате столкновений на юге Ливии
Ливийский военнослужащий. Фото: © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
Среди жертв, по данным медработников, есть как военнослужащие, так и мирные жители.
Не менее 60 человек погибли в результате вооружённых столкновений за авиабазу на юге Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские и военные источники.
Аэродром, расположенный около города Бирак, 18 мая текущего года был атакован отрядами так называемой Третьей силы. Базу они обстреливали тяжёлой артиллерией и системами залпового огня. Бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА), которые контролировали территорию, нападение удалось отбить.
После столкновения в больницу Бирака были доставлены, по данным медиков, тела 60 погибших. Среди них числились как военнослужащие, так и мирные жители. В то же время представитель 12-й бригады ЛНА сообщил, что нападение могло привести к гибели 86 человек.