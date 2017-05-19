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Опубликовано 19 мая 2017, 03:51

Reuters: Более 60 человек погибли в результате столкновений на юге Ливии

Ливийский военнослужащий. Фото: &copy; REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Ливийский военнослужащий. Фото: © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Среди жертв, по данным медработников, есть как военнослужащие, так и мирные жители.

Не менее 60 человек погибли в результате вооружённых столкновений за авиабазу на юге Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские и военные источники.

Аэродром, расположенный около города Бирак, 18 мая текущего года был атакован отрядами так называемой Третьей силы. Базу они обстреливали тяжёлой артиллерией и системами залпового огня. Бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА), которые контролировали территорию, нападение удалось отбить.

После столкновения в больницу Бирака были доставлены, по данным медиков, тела 60 погибших. Среди них числились как военнослужащие, так и мирные жители. В то же время представитель 12-й бригады ЛНА сообщил, что нападение могло привести к гибели 86 человек.

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Кирилл Бондарь
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