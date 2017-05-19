Компания Paradox Interactive открыла студию по разработке мобильных игр
Шведский издатель Europa Universalis и Stellaris открыл новую студию в городе Мальмё.
Своё новое крыло компания называет небольшой командой опытных разработчиков. Студия сфокусируется на создании сложных и глубоких мобильных игр, которые будут сравнимы со стратегиями на ПК.
Paradox Interactive открыла студию по разработке мобильных игр
Новую студию возглавляет Ким Нордстрём, в Paradox он работает с ноября 2016 года. До этого Нордстрём был генеральным менеджером компании King, из-под пера которой вышла Candy Crush Saga.
Ранее Paradox Interactive выпустила на iOS и Android мобильную версию симулятора директора тюрьмы Prison Architect.