Компания Paradox Interactive открыла студию по разработке мобильных игр

Своё новое крыло компания называет небольшой командой опытных разработчиков. Студия сфокусируется на создании сложных и глубоких мобильных игр, которые будут сравнимы со стратегиями на ПК.

Новую студию возглавляет Ким Нордстрём, в Paradox он работает с ноября 2016 года. До этого Нордстрём был генеральным менеджером компании King, из-под пера которой вышла Candy Crush Saga.