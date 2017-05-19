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Опубликовано 19 мая 2017, 10:05

Компания Paradox Interactive открыла студию по разработке мобильных игр

Фото: &copy; facebook.com/ParadoxInteractive

Фото: © facebook.com/ParadoxInteractive

Шведский издатель Europa Universalis и Stellaris открыл новую студию в городе Мальмё.

Своё новое крыло компания называет небольшой командой опытных разработчиков. Студия сфокусируется на создании сложных и глубоких мобильных игр, которые будут сравнимы со стратегиями на ПК.

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Paradox Interactive открыла студию по разработке мобильных игр

Фото: © facebook.com/ParadoxInteractive

Новую студию возглавляет Ким Нордстрём, в Paradox он работает с ноября 2016 года. До этого Нордстрём был генеральным менеджером компании King, из-под пера которой вышла Candy Crush Saga.

Ранее Paradox Interactive выпустила на iOS и Android мобильную версию симулятора директора тюрьмы Prison Architect.

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Сергей Сурепин
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