Актёр, озвучивающий Геральта, хочет принять участие в экранизации "Ведьмака"
Голос главного игрового ведьмака не против поучаствовать в новом проекте Netflix.
Актёр Даг Кокл — англоязычный голос Геральта — заявил, что не работает над сериалом "Ведьмак". Однако он хотел бы принять участие в шоу от Netflix.
Актёр, озвучивающий Геральта, не против поучаствовать в сериале "Ведьмак"
Ранее студия CD Projekt RED заявила, что не принимает участия в работе над сериалом по "Ведьмаку".
У шоу пока нет актёрского состава и даты премьеры.