Актёр, озвучивающий Геральта, хочет принять участие в экранизации "Ведьмака"

Голос главного игрового ведьмака не против поучаствовать в новом проекте Netflix.

Актёр Даг Кокл — англоязычный голос Геральта — заявил, что не работает над сериалом "Ведьмак". Однако он хотел бы принять участие в шоу от Netflix.

Актёр, озвучивающий Геральта, не против поучаствовать в сериале "Ведьмак" Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Журнал "Игромания"

Ранее студия CD Projekt RED заявила, что не принимает участия в работе над сериалом по "Ведьмаку".