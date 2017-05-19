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Регион
Опубликовано 19 мая 2017, 10:38

Актёр, озвучивающий Геральта, хочет принять участие в экранизации "Ведьмака"

Фото:&nbsp;&copy; Обложка видео с канала на Youtube/Журнал "Игромания"

Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Журнал "Игромания"

Голос главного игрового ведьмака не против поучаствовать в новом проекте Netflix.

Актёр Даг Кокл — англоязычный голос Геральта — заявил, что не работает над сериалом "Ведьмак". Однако он хотел бы принять участие в шоу от Netflix.

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Актёр, озвучивающий Геральта, не против поучаствовать в сериале "Ведьмак"

Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Журнал "Игромания"

Ранее студия CD Projekt RED заявила, что не принимает участия в работе над сериалом по "Ведьмаку".

У шоу пока нет актёрского состава и даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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