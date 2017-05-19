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Опубликовано 19 мая 2017, 11:15

Авторы Darksiders 3 раскрыли подробности нового проекта

Фото: &copy; THQ Nordic AB

Фото: © THQ Nordic AB

Разработчики рассказали, как изменилась третья часть по сравнению с предыдущими играми серии.

По информации студии Gunfire Games, самым заметным изменением станут события, которые теперь развиваются в открытом мире. Главная героиня Darksiders 3 будет перемещаться между локациями без дополнительных загрузок.

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Создатели Darksiders раскрыли подробности новой части

Фото: © THQ Nordic AB

Главная героиня — Ярость, которая является третьим всадником апокалипсиса — отправляется на Землю. По сюжету игры она должна будет одержать верх над семью смертными грехами. События третьей части развиваются параллельно Darksiders 2.

Darksiders 3 выходит в следующем году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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