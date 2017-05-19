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Опубликовано 19 мая 2017, 11:48

В Steam началась распродажа игр серии Call of Duty

Сейчас можно приобрести игры популярной серии шутеров со скидкой до 66 процентов.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Joannie Dennis

Фото: © flickr / Joannie Dennis

Издатель Activision объявил о распродаже игр серии Call of Duty в Steam. Специальное предложение действует на все шутеры, доступные в магазине Steam.

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Издатель Call of Duty объявил о распродаже шутеров

Фото: © flickr / Joannie Dennis

На большую часть игр действует скидка 50 процентов. Однако Call of Duty: Ghosts можно приобрести со скидкой 66 процентов.

Специальное предложение будет действовать до 22 мая.

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Сергей Сурепин
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