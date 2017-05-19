В Steam началась распродажа игр серии Call of Duty
Сейчас можно приобрести игры популярной серии шутеров со скидкой до 66 процентов.
Издатель Activision объявил о распродаже игр серии Call of Duty в Steam. Специальное предложение действует на все шутеры, доступные в магазине Steam.
Издатель Call of Duty объявил о распродаже шутеров
На большую часть игр действует скидка 50 процентов. Однако Call of Duty: Ghosts можно приобрести со скидкой 66 процентов.
Специальное предложение будет действовать до 22 мая.