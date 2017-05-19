Авторы "Казаков-3" выпустили новое дополнение

Студия GSC Game World продолжает обновлять стратегию "Казаки-3", выпуская новые дополнения.

Разработчики из GSC Game World объявили о выходе нового дополнения к стратегии в реальном времени "Казаки-3". В этот раз игроки могут загрузить в Steam дополнение "Дорога к величию".

Стратегия "Казаки-3" получила новое дополнение Фото: © GSC Game World

Теперь в игре появились две новые нации: Португалия и Венгрия. Также разработчики добавили испанскую и турецкую кампании. Дополнение "Дорога к величию" включает в себя восемь уникальных юнитов.