Владельцы "Лиги легенд" обгоняют конкурентов по заработку
Фото: © Riot Games, Inc.
Китайская корпорация Tencent по итогам года может побить собственный рекорд по выручке в 10 миллиардов долларов.
Выручка китайской корпорации Tencent в сегменте игр для ПК и мобильных устройств в первом квартале составила 3,9 миллиарда долларов. Это в разы превышает показатели других издателей.
Владельцы "Лиги легенд" зарабатывают больше всех остальных игровых издателей
Фото: © Riot Games, Inc.
В годовом выражении доход Tencent вырос на 30 процентов. Если сравнивать с другими компаниями, то Activision Blizzard заработала 1,73 миллиарда долларов, в то время как другая китайская компания NetEase — 1,6 миллиарда.
Согласно предварительным прогнозам, к концу года Tencent может заработать более 10 миллиардов долларов, тем самым побив свой собственный рекорд 2016 года.