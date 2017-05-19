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Регион
Опубликовано 19 мая 2017, 13:23

Владельцы "Лиги легенд" обгоняют конкурентов по заработку

Фото: &copy; Riot Games, Inc.

Фото: © Riot Games, Inc.

Китайская корпорация Tencent по итогам года может побить собственный рекорд по выручке в 10 миллиардов долларов.

Выручка китайской корпорации Tencent в сегменте игр для ПК и мобильных устройств в первом квартале составила 3,9 миллиарда долларов. Это в разы превышает показатели других издателей.

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Владельцы "Лиги легенд" зарабатывают больше всех остальных игровых издателей

Фото: © Riot Games, Inc.

В годовом выражении доход Tencent вырос на 30 процентов. Если сравнивать с другими компаниями, то Activision Blizzard заработала 1,73 миллиарда долларов, в то время как другая китайская компания NetEase — 1,6 миллиарда.

Согласно предварительным прогнозам, к концу года Tencent может заработать более 10 миллиардов долларов, тем самым побив свой собственный рекорд 2016 года.

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Сергей Сурепин
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