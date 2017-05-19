Владельцы "Лиги легенд" обгоняют конкурентов по заработку

Китайская корпорация Tencent по итогам года может побить собственный рекорд по выручке в 10 миллиардов долларов.

Выручка китайской корпорации Tencent в сегменте игр для ПК и мобильных устройств в первом квартале составила 3,9 миллиарда долларов. Это в разы превышает показатели других издателей.

Владельцы "Лиги легенд" зарабатывают больше всех остальных игровых издателей Фото: © Riot Games, Inc.

В годовом выражении доход Tencent вырос на 30 процентов. Если сравнивать с другими компаниями, то Activision Blizzard заработала 1,73 миллиарда долларов, в то время как другая китайская компания NetEase — 1,6 миллиарда.