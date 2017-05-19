Джулиан Ассанж отреагировал на закрытие уголовного дела об изнасиловании

Дело было возбуждено в Швеции в 2010 году после заявления двух женщин о сексуальных домогательствах Ассанжа.

Основатель WikiLeaks опубликовал в своём "твиттере" довольное фото без подписи. Так он отреагировал на новость о том, что прокуратура Швеции приняла решение о завершении следствия по делу об изнасиловании, по которому проходит Джулиан Ассанж.