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Регион
Опубликовано 19 мая 2017, 12:37

Джулиан Ассанж отреагировал на закрытие уголовного дела об изнасиловании

Дело было возбуждено в Швеции в 2010 году после заявления двух женщин о сексуальных домогательствах Ассанжа.

Основатель WikiLeaks опубликовал в своём "твиттере" довольное фото без подписи. Так он отреагировал на новость о том, что прокуратура Швеции приняла решение о завершении следствия по делу об изнасиловании, по которому проходит Джулиан Ассанж.

Подробности решения прокуратуры станут известны сегодня на пресс-конференции, которая должна начаться в 13:00 мск.

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Кочетова Екатерина
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