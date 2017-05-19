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Опубликовано 19 мая 2017, 11:32

Смольный лишил ветеранов поездки на Соловки "по соображениям возраста"

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Выпускнику Соловецкой школы юнг Игорю Матвееву не позволили съездить на 75-летие военно-морского учебного заведения. Как рассказала Лайфу внучка пенсионера Ольга Звагольская, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не взял группу ветеранов "по соображениям возраста".

— Не понимаю, как у людей в голове такое умещается, как они живут с этим. Пять лет назад дедушка вместе с товарищами ездил на Соловки посетить школу, люди 83–85 лет, на самих Соловках в монастыре для них были подготовлены кельи, и возраст им не помешал проделать этот путь, а тут такая забота со стороны властей: будем праздновать без вас, а то больно старенькие вы уже, — возмутилась внучка.

Скриншот с сайта vk.com

Скриншот с сайта vk.com

По её словам, изначально приглашение восьми ветеранов из Петербурга в Смольный направил глава Архангельской области Игорь Орлов. В ответе Георгий Полтавченко пояснил, что делегацию Северной столицы составит руководство Морского технического колледжа им. адмирала Сенявина. Ветеранов не включили в поездку из-за их преклонного возраста.

Скриншот с сайта vk.com

Скриншот с сайта vk.com

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Егор Кулаков
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