Смольный лишил ветеранов поездки на Соловки "по соображениям возраста"

— Не понимаю, как у людей в голове такое умещается, как они живут с этим. Пять лет назад дедушка вместе с товарищами ездил на Соловки посетить школу, люди 83–85 лет, на самих Соловках в монастыре для них были подготовлены кельи, и возраст им не помешал проделать этот путь, а тут такая забота со стороны властей: будем праздновать без вас, а то больно старенькие вы уже, — возмутилась внучка.