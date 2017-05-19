Главу ФСБ пригласят в Госдуму для беседы о вмешательстве США в дела России

Депутатов интересует мнение представителей спецслужб по поводу соблюдения законодательства со стороны аккредитованных в нашей стране иностранных СМИ, а также возможности их влияния на выборы в России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на одно из заседаний главу ФСБ Александра Бортникова, чтобы в закрытом режиме заслушать его доклад о влиянии Запада на деятельность российских СМИ, а также иностранных изданий, работающих на территории нашей страны.

Заявление прозвучало в рамках дискуссии, которая развернулась в российском парламенте после доклада главы Комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Впервые предложение привлечь к обсуждению этой темы руководителя ФСБ озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А спикер Госдумы, в свою очередь, эту инициативу поддержал.