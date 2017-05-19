Главу ФСБ пригласят в Госдуму для беседы о вмешательстве США в дела России
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Депутатов интересует мнение представителей спецслужб по поводу соблюдения законодательства со стороны аккредитованных в нашей стране иностранных СМИ, а также возможности их влияния на выборы в России.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на одно из заседаний главу ФСБ Александра Бортникова, чтобы в закрытом режиме заслушать его доклад о влиянии Запада на деятельность российских СМИ, а также иностранных изданий, работающих на территории нашей страны.
Заявление прозвучало в рамках дискуссии, которая развернулась в российском парламенте после доклада главы Комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода".
Впервые предложение привлечь к обсуждению этой темы руководителя ФСБ озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А спикер Госдумы, в свою очередь, эту инициативу поддержал.
— Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, мы направим приглашение директору ФСБ выступить в Госдуме, проведём в закрытом режиме слушание вопроса, — заявил Володин.
Эти слушания могут состояться в июне или июле, добавил он.
Напомним, 14 марта сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин внесла в Конгресс США законопроект, расширяющий полномочия Министерства юстиции для проверки российской телекомпании RT. Представитель демократов полагает, что канал мог нарушить закон о регистрации иностранных агентов. Законопроект стал своего рода продолжением доклада американских спецслужб о влиянии России на президентские выборы в США.