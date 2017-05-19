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Опубликовано 19 мая 2017, 13:07

На МКС может быть открыта прачечная

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Инженеры РКК "Энергия" предлагают отправить туда установку для стирки углекислым газом.

На борту Международной космической станции есть смысл установить стиральную машину. Такое предложение озвучили в ракетно-космической корпорации "Энергия". По мнению специалистов, изложенном в корпоративном журнале, открытие такой прачечной позволит сократить объёмы грузов, которые нужно доставлять на станцию.

Дело в том, что сейчас членам экипажа приходится выбрасывать костюм после нескольких дней его использования. Из-за этого ежегодно в космос отправляется 600 килограммов одежды. Если же одежду получится стирать, это место можно будет использовать иначе.

— Наличие в составе комплекса систем жизнеобеспечения оборудования для гигиенической обработки (стирки) способно существенно уменьшить запасы средств личной гигиены и предметов одежды за счёт их очистки на борту и последующего многократного использования, — отмечают инженеры.

Предполагается, что при стирке в космосе будет использоваться не вода, а углекислый газ, который космонавты выделяют при дыхании. Его перед этим будут переводить в жидкое состояние.

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Андрей Григорьев
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