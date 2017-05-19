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Опубликовано 19 мая 2017, 10:43

Робота научили играть в GTA V

Искусственный интеллект учится водить машину с помощью популярной игры. И у него даже возникают проблемы в её прохождении.

Пока производители автомобилей воюют с законодателями по вопросам регулирования беспилотных машин, программисты не тратят времени на разговоры. Харрисон Кинсли заставил компьютерный разум играть в Grand Theft Auto V. Все успехи своего "подопечного" специалист транслирует на своём канале Sentdex на Twitch.

Кинсли написал робота по имени Чарльз на Python и надеется научить его ориентироваться в правилах движения и дорожных знаках с помощью глубокого обучения. Пока воспитанник программиста не делает больших успехов, так как принимает решения здесь и сейчас, не оглядываясь на опыт.

Если зрители ожидают от робота виртуозного вождения, то пока они точно будут разочарованы.

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Робот играет в GTA

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Софья Кадочникова
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