Робота научили играть в GTA V

Пока производители автомобилей воюют с законодателями по вопросам регулирования беспилотных машин, программисты не тратят времени на разговоры. Харрисон Кинсли заставил компьютерный разум играть в Grand Theft Auto V. Все успехи своего "подопечного" специалист транслирует на своём канале Sentdex на Twitch.

Кинсли написал робота по имени Чарльз на Python и надеется научить его ориентироваться в правилах движения и дорожных знаках с помощью глубокого обучения. Пока воспитанник программиста не делает больших успехов, так как принимает решения здесь и сейчас, не оглядываясь на опыт.

Если зрители ожидают от робота виртуозного вождения, то пока они точно будут разочарованы.