Забытый кошмар. Самый страшный теракт в истории СССР

Милиционер, находившийся на борту, попытался его обезвредить, но оказалось, что Тенгиз Рзаев не шутил. Взрыв самолёта Ту-104 стал самым крупным терактом за всю советскую историю. Погиб 81 человек. Тем не менее он остался практически незамеченным, поскольку власти СССР постарались сохранить всё в тайне. И по сей день о нём знают немногие.

Эпидемия воздушного пиратства

Как известно, СССР был страной, откуда нельзя было выехать просто так. Для любой поездки за границу требовалась выездная виза, а эмиграция была существенно затруднена. Начиная с 60-х годов количество желающих покинуть страну стало увеличиваться с каждым годом. Легальные пути для большинства из них были максимально затруднены. Существовала даже особая категория "невыездных", т.е. лиц, которых не выпускали за границу даже в туристические поездки из опасений, что они могут отказаться возвращаться в СССР.

Уехать хотели многие, но в навязчивое желание, ради которого они готовы были пойти на что угодно, это переросло у единиц. Самым главным способом "трансфера" за границу для них стало воздушное пиратство. Сделать это было несложно, поскольку политика безопасности на советских авиалиниях находилась в зачаточном состоянии, пассажиров поначалу даже не досматривали, и они спокойно могли проносить всё что угодно, даже взрывчатку. Оставалось только подобрать такой рейс, маршрут которого будет проходить в непосредственной близости от границ, и потребовать от пилотов сменить курс.

Первая такая попытка была предпринята ещё в 1954 году, когда мужчина и женщина с пистолетами попытались захватить старенький Ли-2, летевший из Таллина в Ленинград, но это им не удалось, поскольку экипаж самолёта оказал им сопротивление и обезвредил. При этом погиб бортмеханик судна.

Следующая попытка была предпринята в 1958 году, когда пассажир по фамилии Чечет попытался захватить самолёт Ил-14, летевший по маршруту Москва — Ленинград — Таллин. Но и в этот раз воздушный пират оказался не лучшим образом подготовлен и так и не смог попасть в кабину пилотов.

Буквально через месяц двое мужчин пытались захватить в якутском аэропорту Ан-2, чтобы улететь в США, но также не преуспели. В 60-е годы захваты пошли на спад, но время от времени происходили, хотя и неудачно для пиратов. Всё изменилось в 1970 году, когда двое литовцев — отец и сын Бразинскасы — захватили Ан-24, летевший по маршруту Батуми — Сухуми.

Они застрелили стюардессу, ранили несколько членов экипажа, но всё же добились своего. Самолёт приземлился в Турции, которая отказалась выдавать преступников в СССР, осудив их по своим законам и через несколько лет амнистировав. Это был первый удачный случай захвата советского самолёта, и он вновь вызвал настоящий вал воздушного терроризма. Только за 70-е годы в СССР было совершено около 30 попыток захвата воздушных судов.

Удивительно, но в СССР никому и не пришло в голову ужесточить правила безопасности и начать проводить предполётный досмотр. Вместо этого каждый рейс, проходивший неподалёку от границы, сопровождал вооружённый сотрудник милиции в штатском. До этого вся безопасность сводилась к тому, что командиру воздушного судна выдавался табельный пистолет, хранившийся в кабине.

"Репетиция" в Ленинграде

Всего за три недели до теракта попытка угона произошла в Ленинграде, и лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось обойтись без значительных жертв. 23 апреля 1973 года некий Иван Бидюк, 47 лет, пронёс на борт самолёта Ту-104 бомбу. Самолёт должен был лететь из Ленинграда в Москву, но через несколько минут после взлёта Бидюк через стюардессу передал командиру воздушного судна записку с настоятельным требованием изменить маршрут и лететь в Стокгольм. Кроме того, он сообщил, что у него при себе имеется взрывное устройство мощностью более двух килограммов в тротиловом эквиваленте и оно оснащено взрывателем обратного действия. То есть стоит только ему убрать палец с кнопки, как взрывное устройство сработает. Поэтому стрелять в него бессмысленно.

Разобраться с Бидюком вышел бортпроводник Грязнов, вооружившийся пистолетом. Но он убедился, что Бидюк говорит правду и стрелять в него бессмысленно. Бидюк с бомбой в руках явно нервничал и пытался прорваться в кабину. Бортмеханик в это время пытался отвлечь его, а лётчики действительно развернули самолёт и пошли на посадку в Ленинграде.

Чтобы Бидюк не заподозрил неладное, они до последнего момента не выпускали шасси, и он понял, что самолёт вернулся в Ленинград и на земле его уже ждут, только когда самолёт был всего в нескольких метрах над землёй. Он сразу же привёл в действие взрывное устройство, но, к счастью, лётчикам удалось удержать управление самолётом, который через несколько секунд приземлился. Посадка была относительно мягкой, учитывая взрыв и подломившуюся переднюю стойку шасси. Никто из пассажиров не пострадал, в результате взрыва погибли сам террорист, державший бомбу в руках, и бортмеханик.

Катастрофа под Читой

Вечером 17 мая самолёт Ту-104 вылетел по маршруту Москва — Чита. 104-й относился к числу первого поколения реактивных самолётов, к началу 70-х годов считался уже порядком устаревшим и активно заменялся более новыми сериями. Дальность полёта не позволяла самолёту достичь Читы без пересадок, поэтому маршрут предполагал три промежуточных посадки: одну в Челябинске, другую в Новосибирске и третью в Иркутске.

Именно в Иркутске уже 18 мая произошла смена экипажа. Там же на борт поднялись два ключевых участника читинской драмы: Тенгиз Рзаев, который нёс с собой взрывное устройство, и младший лейтенант милиции Владимир Ёжиков, сопровождавший рейс. При себе у него было табельное оружие, но согласно правилам безопасности он был в штатском.

О Рзаеве известно сравнительно немного. Он родился в 1941 году и был уроженцем Кировабада (ныне — Гянджа), являвшегося третьим по численности населения городом Азербайджанской ССР. Известно, что у него была мечта поступить в МГИМО и стать дипломатом. Но все его попытки поступить в МГИМО оказались безуспешны, в большей степени потому, что Рзаев не владел иностранными языками. Тем не менее он счёл свои неудачи заговором системы против него.

В конце концов у Рзаева родился план бежать в Китай. Он почему-то считал, что Мао Цзэдун уж точно оценит его таланты по достоинству. Правда, Китай в то время находился в крайне враждебных отношениях с СССР и всего за четыре года до того произошёл конфликт на острове Даманский, так что не совсем понятно, на чём основывалась его уверенность.

Тем не менее он начал подготовку к побегу. В армии он обучился на сапёра и кое-что понимал во взрывном деле. Он в то время работал на строительстве дорог и понемногу выносил взрывчатку домой.

За день до полёта он приехал в Иркутск и купил билет на рейс до Читы. Ночью 18 мая самолёт вылетел из Иркутска, на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Через некоторое время после взлёта Рзаев через стюардессу передал пилотам, что он требует изменить курс. Об этом стало известно благодаря переговорам пилотов с диспетчером. Они сообщили, что неизвестный мужчина в салоне потребовал смены курса, но, куда конкретно лететь, пока не сказал, пообещав подойти в кабину и лично озвучить требования. Практически тут же с самолёта поступил сигнал опасности, и через несколько секунд связь с ним прервалась, а самолёт исчез с радара. Между захватом самолёта и его исчезновением прошло около двух с половиной минут.

Расследование

Обломки самолёта были обнаружены спустя несколько часов — примерно в 100 километрах от Читы. В поисковой операции принимали участие вертолёты, поскольку обломки разбросало на десятикилометровой территории. Сразу же удалось найти несколько свидетелей из числа лесников, которые сообщили, что видели падение обломков.

Следователям пришлось самостоятельно восстанавливать картину произошедшего на борту самолёта. Характер повреждений самолёта говорил о том, что он буквально развалился на части на высоте 6500 метров в результате взрыва. Это означало, что кто-то из пассажиров пронёс на борт самолёта бомбу, мощность которой составляла около шести килограммов в тротиловом эквиваленте.

После обнаружения всех тел погибших была проведена экспертиза. У одного из погибших было обнаружено пулевое ранение, а также некоторые характерные для взрыва повреждения. Его удалось идентифицировать как Тенгиза Рзаева. При более подробном изучении его личности выяснилось, что он обладал достаточными познаниями во взрывном деле, поскольку служил сапёром, а также имел доступ к взрывчатке, трудясь на дорожных работах. Кроме того, знакомые Рзаева сообщали, что он упоминал о желании попасть в Китай. Значит, наиболее вероятным террористом был именно он.

В ходе поисковых работ было найдено табельное оружие Владимира Ёжикова, в котором не хватало двух патронов, тогда как ранение у Рзаева было только одно. Вероятно, один из выстрелов был неудачным.

Пуля вошла в Рзаева со стороны спины. Это позволяет более-менее точно установить картину произошедшего в салоне Ту-104. Вероятнее всего, события развивались приблизительно так.

Рзаев подозвал к себе стюардессу и приказал передать экипажу требования о смене курса, сообщив, что сейчас он лично зайдёт в кабину и сообщит подробности маршрута. Об этом лётчики успели сообщить диспетчеру. Примерно через минуту после этого он направился в кабину. Скорее всего, экипаж заблокировал её, а Рзаев попытался выломать дверь. Милиционер Ёжиков в этот момент начал стрелять. Экипаж успел передать диспетчеру сигнал бедствия, и через несколько секунд милиционер застрелил Рзаева, но тот, умирая, успел активировать взрывное устройство.

Последствия

Взрыв Ту-104 стал крупнейшим по количеству жертв терактом в советской истории — погиб 81 человек. Он привёл к серьёзному пересмотру систем безопасности в советских аэропортах. Пассажиров и их багаж стали досматривать перед их посадкой на борт. Была отменена практика сопровождения рейсов милиционерами в штатском, которую сочли неэффективной и потенциально опасной.

Косвенным образом катастрофа поспособствовала созданию через год специального подразделения КГБ "Альфа", одной из главных задач которого стала борьба с воздушным пиратством и освобождение заложников из захваченных самолётов. Тем не менее это не остановило угонщиков, желавших бежать из СССР, которые предпринимали попытки захватов самолётов вплоть до распада страны в 1991 году.