Шведка, обвинившая Ассанжа в изнасиловании, в шоке от решения прокуратуры

Ранее с Ассанжа были сняты все обвинения, а в суд направлена рекомендация об отмене ордера на его арест.

Жительница Швеции, которая обвиняла создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, шокирована решением прокуратуры о прекращении преследования Ассанжа и заявила, что не согласна с таким решением. Об этом сообщает AFP.

— Это скандал, обвиняемый в изнасиловании может избежать правосудия и не предстать перед трибуналом. Никакое решение о закрытии дела не может изменить того факта, что Ассанж учинил над ней насилие, — заявил адвокат потерпевшей.

Напомним, что сегодня прокуратура Швеции приняла решение прекратить уголовное преследование создателя скандально известного сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании.