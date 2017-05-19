Шведка, обвинившая Ассанжа в изнасиловании, в шоке от решения прокуратуры
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Ранее с Ассанжа были сняты все обвинения, а в суд направлена рекомендация об отмене ордера на его арест.
Жительница Швеции, которая обвиняла создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, шокирована решением прокуратуры о прекращении преследования Ассанжа и заявила, что не согласна с таким решением. Об этом сообщает AFP.
— Это скандал, обвиняемый в изнасиловании может избежать правосудия и не предстать перед трибуналом. Никакое решение о закрытии дела не может изменить того факта, что Ассанж учинил над ней насилие, — заявил адвокат потерпевшей.
Напомним, что сегодня прокуратура Швеции приняла решение прекратить уголовное преследование создателя скандально известного сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании.
В связи с принятым решением суду уже была отправлена рекомендация отменить ранее выданный ордер на арест, который пока ещё действует и из-за которого Ассанж не может покинуть территорию Посольства Эквадора в Лондоне, рискуя оказаться за решёткой.